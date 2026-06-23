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Niederösterreich

Mit 211 km/h über A1 gerast: 31-Jähriger bei Melk aufgehalten

Raser aus Montenegro ist Führerschein und Wagen vorläufig los. War mit 211 statt der erlaubten 130 km/h unterwegs.
23.06.2026, 08:57

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Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Mit 211 anstatt der erlaubten 130 km/h ist am späten Montagabend ein 31-Jähriger mit seinem Pkw über die Westautobahn (A1) bei Pöchlarn (Bezirk Melk) gebrettert.

Pilot entdeckte Waldbrand in Gutenstein: 60 Feuerwehrleute im Einsatz

Der Raser aus Montenegro wurde nach Polizeiangaben vom Dienstag angehalten, Wagen und Führerschein ist er vorläufig los. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Mann zudem der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.

Agenturen  | 

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