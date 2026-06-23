Mit 211 km/h über A1 gerast: 31-Jähriger bei Melk aufgehalten

Mit 211 anstatt der erlaubten 130 km/h ist am späten Montagabend ein 31-Jähriger mit seinem Pkw über die Westautobahn (A1) bei Pöchlarn (Bezirk Melk) gebrettert.

Der Raser aus Montenegro wurde nach Polizeiangaben vom Dienstag angehalten, Wagen und Führerschein ist er vorläufig los. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Mann zudem der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.