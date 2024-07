Das "Casa del Vino" serviert ein Galamenü wie anno dazumal

Der Kulturreigen mit über 70 Musik- und Literatur-Veranstaltungen im alten Grandhotel und dem Kulturpavillon bietet diesen Sommer ein ganz besonderes Highlight. Vom 5. Juli bis zum 31. August findet in dem geschichtsträchtigen Hotel das Galadiner „Im Separee bei Clara Panhans“ statt. Das Erlebnis soll Kulinarik und Theater auf höchstem Niveau verbinden, erklärt Intendant Florian Krumpöck. Die Menüfolge stammt aus dem Originalkochbuch der Hotelierin Clara Panhans, aus einer Zeit, als Österreich-Ungarn noch eine Weltmacht war.

Jürgen Steinbrecher hatte die Aufgabe, das 5-Gang-Erlebnis für die Besucher entsprechend aufzubereiten. Das Koch-Drehbuch dazu lieferte der langjährige Panhans-Direktor und Buchautor Eduard Aberham, der auf Basis der Originalrezepte aus dem Kochbuch von Clara Panhans eine heute nicht mehr alltägliche Speisenfolge zusammenstellte: mit Vorspeisen aus Ruthenien, Zander in schwarzer Soße oder „Pomme surprise“. Für Liebhaber steht eine Altwiener Schneckensuppe zur Auswahl, erklärt Steinbrecher. Serviert bekommen die Gäste das Menü im feudal renovierten Separee des Panhans.

Serviert bekommen die Besucher dazu ein bühnenreifes Spektakel. Schauspielerin Marie Theres Müller schlüpft nicht nur in die Rolle der Clara Panhans. Sie mimt auch eine Reihe anderer bekannter Frauen wie Schauspielerin Lina Loos, die Schnitzler-Vertraute Olga Waissnix und Schulreformerin Eugenie Schwarzwald. Geschrieben hat das Schauspiel Regisseurin Beate Thalberg.

Im Rahmen eines Probeessens in Steinbrechers Weinwerkstatt in Ternitz konnten Florian Krumpöck und namhafte Gäste sich erstmals das Menü am Gaumen zergehen lassen.