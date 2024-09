"Es ist so bitter": Flut bringt Fußballvereine noch mehr in die Defensive

Wann wieder gekickt werden kann, ist noch völlig unklar. Derzeit sind Feuerwehr und Vereinsmitglieder mit den Aufräumarbeiten beschäftigt, zumindest konnte das Wasser vom Spielfeld schon abgepumpt werden. "Es ist ja vor allem für unseren Nachwuchs bitter, weil die Jungen so viel Spaß beim Fußballspielen haben", sagt Grünstäudl.

Auch der Platz in Hofstetten-Grünau ging unter

Landauf, landab wurden Fußballplätze durch die Wassermassen schwer in Mitleidenschaft gezogen bzw. komplett zerstört. Aus Hofstetten-Grünau gibt es unfassbare Aufnahmen, eigentlich ist im gesamten Pielachtal an Fußball für die nächste Zeit nicht mehr zu denken. In anderen Regionen sieht es nicht besser aus.