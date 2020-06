Für Lernbetreuung 53.000 Euro Landesförderung ergaunert

Ich war in einer totalen Zwangslage. Ich hab eine schwerst behinderte Tochter zu Hause, meine Ärztin hat bei mir ein Gewächs im Gehirn diagnosziert und der Betrieb war in Finanzschwierigkeiten. Ich hab nicht mehr gewusst, wie es weiter geht – es war Panik und Verzweiflung.“ So begründet eine 43-Jährige aus dem Bezirk Tulln, warum sie als Geschäftsführerin einer Kinderbetreuungs-Einrichtung zur Betrügerin und Urkundenfälscherin wurde. Sie hatte von September 2007 bis August 2008 insgesamt 53.307 Euro Landesförderungen erschlichen. Jetzt war Abrechnung im Landesgericht St. Pölten.



Die vierfache Mutter mit Lehrerausbildung hatte 2003 einen gemeinnützigen Verein zur Nachmittagsbetreuung von Schulkindern gegründet. Weil die Kosten davon liefen, kam sie auf die Idee, für Familien, die gar keine Förderung beantragt hatten, Landesgeld zu kassieren. „Ich habe das Geld nicht in die eigene Tasche gesteckt, sondern zur Deckung der Personalkosten verwendet.“ Monatlich 3000 Euro kamen so rund zusammen.