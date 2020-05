Für Ausflügler geht es ab Freitag steil bergauf

Die corona-bedingten Ausgangsbeschränkungen haben das Freizeitverhalten der Österreicher maßgeblich beeinflusst. Seit den Lockerungen zieht es deutlich mehr Menschen in die Natur. Besonders stark verspürt man diesen Trend auf den beliebten Ausflugsbergen, in den Naturparks oder auf frei zugänglichen Seen. Berghütten, Seilbahnen, Hoteliers und Touristiker setzen daher große Hoffnung in die Wiedereröffnung der Bergbahnen und Ausflugsattraktionen wie Sommerrodelbahnen oder Ziplines ab kommenden Freitag. Wochenlang hat man dem Restart entgegengefiebert und sich in Sachen Sicherheitskonzept und Hygienemaßnahmen einiges überlegt.

Für Ausflügler und Gäste gelten neue Sicherheitsvorschriften. „Vor allem was den Transport mit den Bergbahnen betrifft, gelten dieselben Regeln wie bei der Benutzung der Massenbeförderungsmittel“, erklärt der Geschäftsführer der NÖ-Bergbahnen, Markus Redl. Mit kommendem Wochenende starten in Niederösterreich vom Hochkar und Ötscher bis zur Erlebnisarena St. Corona, der Erlebnisalm Mönichkirchen am Wechsel und den Annaberger Liften fast alle großen Bergbahnbetriebe.