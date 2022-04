Führerscheinabnahme: Mit 164 km/h durch 80er-Zone auf A 5

Auf der Nord/Weinviertelautobahn (A 5) in Poysdorf (Bezirk Mistelbach) ist am Dienstagnachmittag der Lenker eines Autos mit tschechischem Kennzeichen mit 164 km/h anstatt der erlaubten 80 km/h unterwegs gewesen. Dem 35-jährigen Portugiesen wurde der Führerschein abgenommen, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Außerdem wurde eine Sicherheitsleistung eingehoben und Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft erstattet.