"Die früheste Birnbaumblüte seit Menschengedenken"

„Wir stehen vor einer Vollblüte. Die letzte Ernte war schlecht, die Bäume haben Kraft.“ Obstexperte und Mostbaron Bernhard Datzberger , aber auch die Touristiker kündigen bereits für die nächste Woche die Vollblüte der mächtigen Mostbirnbäume im Mostviertel an. Frühe Sorten wie die Schmotz- oder die Dorschbirne werden ihre Pracht schon zu den Osterfeiertagen entfalten.

Naturschauspiel steht an

Temperaturen um die 20 Grad und darüber hinaus wirken wie ein Turbo auf die Bäume. Der Mostbaron Toni Distelberger spricht bereits „von der frühesten Blüte seit Menschengedenken“. Zwar kann sich das Naturschauspiel bei geändertem Witterungsverlauf noch um eine Woche verschieben, dennoch kommt die Blüte der rund 300.000 Birnbäume um gut drei Wochen zu früh, so auch Datzberger. Damit müsse man mit einem Erntebeginn Ende August, Anfang September rechnen.

„Das alles hängt aber noch von so vielen Faktoren ab“, schränkt der Produzent ein. Wichtig sei, dass die Blüte keine frostigen Nächte und kein nasskaltes Wetter begleiten.

Birnbaum-Webcam

Fix dürfte aufgrund der Wetterprognosen sein, dass jene Mostheurigen, die zu Ostern öffnen, auch in den Gärten aufdecken können. Vielerorts sollte die Jause unter blühenden Birnbäumen bereits möglich sein. Richtig gefeiert wird am 21. April, den „Tag des Mostes“. In vielen Orten gibts Kirtage und Wandertage, Heurige und Mostwirte laden ein.