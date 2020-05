"Frontsoldat" mit Bombenlust

Ein Frontsoldat sieht anders aus, als der Musterknabe, der Donnerstag am Landesgericht St. Pölten die Anklagebank abwetzt. Braunschopf statt Glatzkopf, Sneakers statt Panzerstiefel. "Was mich so schockiert hat" sagt Staatsanwalt Karl Fischer, "das ist keiner, wie man ihn sich vorstellt. Anständige Familie, gute Ausbildung. Das ist einer, der unter uns wohnt und der uns die Tür aufhält."



Er sei durch "Werwolf"-Literatur und rechtsextreme Musik á la "Braune Stadtmusikanten" "in die Sache hineingeschlittert", erklärt der mittlerweile 19-jährige Angeklagte. "Frontsoldat" habe er sich nach einem Computerspiel genannt. "Ist das heute nicht mehr Ihre Gesinnung?" forscht Richter Markus Grünberger nach. Angeklagter: "Mein Interesse daran ist verflogen. Das ist kompletter Schwachsinn, da sitzen Leute herum, um über Rassenthemen zu diskutieren."



Der Ankläger traut der Gesinnungswende nicht. Er zitiert eMails, in denen der Lehrling über Sprengstoff-Herstellung fabulierte, einen Bombenanschlag auf die US-Botschaft sowie US-Fastfood-Filialen. Und dass man ORF-General Alexander Wrabetz entführen könnte. Fischer: "Da muss man sich ja Sorgen machen. Wie kam es dazu?" Angeklagter: "I weiß net, warum i des geschrieben hab'."