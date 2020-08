Frontalzusammenstoß in NÖ: Drei Schwerverletzte

Im Bezirk Lilienfeld haben Motorradunfälle am Samstag drei Schwerverletzte gefordert. Auf der LB20 in Eschenau stieß ein 44-jähriger Biker aus St. Pölten beim Überholen frontal mit einem 21-jährigen Motorradfahrer aus dem Bezirk Lilienfeld zusammen, berichtete die Polizei am Sonntag. Ebenfalls auf der LB20 wurde in Türnitz ein 37-jähriger Wiener schwer verletzt, als er seinem Vordermann auffuhr.

Unbekannte Ursache

Im Krankenhaus geendet hat am Samstag auch ein E-Bike-Ausflug einer 74-Jährigen aus dem Bezirk Melk. Die Frau war auf dem Donauradweg am linken Donauufer in Richtung Pöchlarn unterwegs. In Emmersdorf stieß sie im Bereich des Schlosses Luberegg aus unbekannter Ursache gegen eine 53-jährige Fußgängerin aus Deutschland und stürzte. Die Rettung brachte die 74-Jährige nach der Versorgung durch den Notarzt ins Universitätsklinikum St. Pölten. Die Fußgängerin erlitt bei dem Zusammenstoß leichte Verletzungen.