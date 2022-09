Frontal in Lkw gekracht: 41-jähriger Autofahrer in NÖ schwer verletzt

Sirenengeheul Freitagfrüh in St. Veit an der Gölsen im Bezirk Lilienfeld. Laut Feuerwehr war ein Autofahrer im Bereich der Umfahrung auf die Gegenfahrbahn geraten und frontal in einen Lastwagen gekracht. Der 41-jährige Lenker wurde in dem Wrack eingeklemmt, konnte schließlich aber von den Einsatzkräften befreit werden.