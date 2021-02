Fritteuse löste Brand in Pottendorf aus, eine Frau wurde verletzt

Kurz nach 18 Uhr war der Notruf bei den Feuerwehren Pottendorf und Landegg eingelangt. Die Kräfte rückten zur Einsatzadresse, der "Alten Spinnerei" in Pottendorf aus. Auf Grund der extrem starken Rauchentwicklung mussten die Feuerwehrleute mit schwerem Atemschutz vorgehen. Sie löschten das Feuer und konnten so ein weiteres Ausbreiten der Flammen in der Wohnung verhindern.