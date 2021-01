Freund starb bei Motocross-Spritztour: 13 Monate Haft für 27-Jährigen

Der 27-jährige Hilfsarbeiter schien bisher unbelehrbar. Zwei Vorstrafen, mehr als 50 Verwaltungsdelikte wegen Trunkenheit und anderer Vergehen im Straßenverkehr. Immer, wenn zu viel Alkohol im Spiel war, tickte Thomas P. aus. Als trauriger Höhepunkt kam im Zuge einer solchen Rauschaktion sein bester Freund in Feistritz am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) ums Leben. P. kam in U-Haft und musste sich am Freitag wegen grob fahrlässiger Tötung am Landesgericht Wiener Neustadt verantworten.