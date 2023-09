Freund angeschossen: Niederösterreicher in den USA unter Verdacht

Cape Coral im "Sunshine-State" Florida ist ein beliebtes Feriendomizil in den USA. In der 200.000-Einwohner-Stadt an der Westküste Floridas ist ein 18-jähriger Niederösterreicher ins Visier der Polizei geraten. Der junge Mann mit Wurzeln im Waldviertel soll während einer Party mit einer Pistole geprotzt und dabei versehentlich einen 17 Jahre alten Teenager angeschossen haben.

Der Vorfall hat sich Mitte August in einem Haus in Cape Coral zugetragen. Wie amerikanische Medien berichten, hat die Polizei von Cape Coral den 18-jährigen Niederösterreicher wegen dringenden Tatverdachts verhaftet. Laut einem Bericht des Cape Coral Police Departement veranstaltete der 18-Jährige, der in Florida eine Schule besucht, eine Party in seiner Garage. Im Zuge des Treffens mit mehreren Freunden zog er angeblich in der Küche des Hauses eine Pistole heraus und prahlte damit vor den Anwesenden.