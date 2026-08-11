50.000 Besucher täglich: St. Pölten rüstet sich für das Frequency

Von 20. bis 22. August findet das Frequency Festival zum 16. Mal in St. Pölten statt. Wer sich schon vorher in Festivalstimmung versetzen möchte, kann bereits am Dienstag, den 18. August zum Early Camping anreisen. Rund 50.000 Besucher werden täglich erwartet.

Einschränkungen rund ums Gelände Um die Auswirkungen auf die Bevölkerung möglichst gering zu halten, setzt die Stadt gemeinsam mit dem Veranstalter erneut auf umfangreiche Verkehrs- und Schutzmaßnahmen für Anrainer. Die Park- und Campingplätze sind von 18. bis 23. August geöffnet, das Early Camping startet bereits am 18. August um 16.00 Uhr. Rund um das Festivalgelände gilt erneut ein abgestimmtes Halte- und Parkverbotssystem. Festivalbesucherinnen und -besucher sollen über die Parkplätze und eine reduzierte Zahl an Zugängen möglichst von den Wohngebieten ferngehalten werden, um die Lärmbelastung zu minimieren. Bei ausgelasteten Parkplätzen werden sie zu weiteren Stellflächen weitergeleitet. Die erweiterten Shuttlebuszeiten zwischen Bahnhof und VAZ bleiben bestehen.

Auch Fußgänger und Radfahrer betroffen Auch für Fußgänger und Radfahrer gibt es Einschränkungen: Der kombinierte Geh- und Radweg östlich des Mühlbaches zwischen der verlängerten Kelsengasse und der Handel-Mazzetti-Straße ist von 11. bis 26. August gesperrt. Die beiden Traisenbegleitwege bei den Campingbereichen werden von 16. bis 23. August ebenfalls gesperrt. Der Lions-Steg zwischen Stattersdorf und dem Stadtzentrum bleibt passierbar, allerdings wird dort mit erhöhtem Personenaufkommen gerechnet.

Die Stadt weist zudem darauf hin, dass sämtliche Verkehrszeichen und Halteverbote unbedingt zu beachten sind. Das eigenmächtige Entfernen, Verstellen oder Verändern von Verkehrszeichen werde ausnahmslos angezeigt und könne strafrechtliche Konsequenzen haben.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Christian Krückel Die Stadt St. Pölten informiert, dass die Beschilderungen vor Ort unbedingt zu beachten sind.

Das Rote Kreuz bereitet sich vor Auch die Vorbereitungen des Roten Kreuzes laufen auf Hochtouren. „Wir sind aktuell dabei, das gesamte Material final vorzubereiten“, sagt Sebastian Frank, Bezirksstellengeschäftsführer in St. Pölten im Gespräch mit dem KURIER. Neben der letzten Personalplanung und der Finalisierung der Dienstpläne wird die benötigte Ausrüstung auf Wagerln und in Kisten für den Transport zu den insgesamt sieben Sanitätsstützpunkten vorbereitet. Zu Spitzenzeiten sind auch heuer wieder 120 bis 130 Rettungs- bzw. Notfallsanitäterinnen und -sanitäter im Einsatz. Zudem sind bis zu drei Notärztinnen und Notärzte sowie Mitarbeitende der Krisenintervention und Wasserrettung tätig. Die Notrufnummer 144 ist rund um die Uhr erreichbar. Zudem empfiehlt Frank die Rettungs-App 144, über die im Notfall der eigene Standort übermittelt werden kann.

Festivalgäste sollten auf ausreichend alkoholfreie Flüssigkeit, Sonnen- und Hitzeschutz sowie festes Schuhwerk achten. Für die kühleren Nächte und bei Regen empfiehlt sich außerdem entsprechende Kleidung. Nach aktueller Prognose dürfte das Wetter während des Festivals vergleichsweise mild ausfallen. Tagsüber werden Temperaturen von bis zu 27 Grad erwartet, in den Nächten soll es auf etwa 17 Grad abkühlen. „Wir hoffen, dass es so eintrifft“, sagt Frank.