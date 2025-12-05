Sido und Paul Kalkbrenner treten beim Frequency-Festival 2026 auf
Für das das Frequency-Festival in St. Pölten wurden neue Acts bekanntgegeben. Auch Tom Odell und Fontaines D.C. sind angekündigt.
Das Line-up für das FM4 Frequency Festival vom 20. bis 22. August wird dichter: Am Freitag hat der Veranstalter Barracuda weitere Acts bekannt gegeben.
Fontaines D.C., Zara Larsson, Symba, Evening Elephants, James Hype, Koven, Sido, Paul Kalkbrenner und Tom Odell werden 2026 in St. Pölten auftreten.
Angekündigt wurden auch EsDeeKid, Makko, OG Keemo, Filow, T-Low, Esther Graf, Leap sowie Summer Cem & KC Rebell.
Bereits bekannt war die Teilnahme von u.a. Kraftklub, Twenty One Pilots, Lorde und Ski Aggu. Heute gehen auch Tageskarten in den Verkauf.
