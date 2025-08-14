Frequency Festival 2025: Drei Tage Ausnahmezustand in St. Pölten

Bei der 25. Ausgabe des Frequency Festival feiern über 40.000 Besucher täglich. Auf mehr als zehn Bühnen präsentieren über 100 Acts ein buntes Spektrum von Pop, Deutschrap, Elektro bis Rock. Internationale Headliner wie Post Malone, Chapell Roan und Shawn Mendes treffen auf deutschsprachige Stars wie Nina Chuba, Tream, Zartmann und Scooter, sodass für jede Musikrichtung etwas geboten ist. Schon mittags sorgt Deutschpop-Musiker Jakob Busch direkt an der Traisen für die ersten Highlights, während sich das Publikum abkühlt.