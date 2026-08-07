Sperre in St. Pölten: Biber bringen Damm zum Einsturz

Ein Biber sorgt in St. Pölten für ein Betretungsverbot entlang des Mühlbachs . Weil die Tiere die Dämme massiv untergraben haben, besteht laut Stadt akute Einbruchgefahr. Der betroffene Abschnitt zwischen der Brücke in der Landsbergerstraße und der Brücke bei der Stadtsportanlage wurde daher mit sofortiger Wirkung gesperrt.

Bei einer Begehung des Mühlbachs zwischen Sonnenpark und VAZ wurden die Schäden festgestellt. Die Dämme seien durch die Bautätigkeit der Biber so stark beeinträchtigt, dass ein erhebliches Risiko für Spaziergänger bestehe. Entsprechende Hinweistafeln wurden bereits aufgestellt.

Konzept wird erarbeitet

Die Stadt hatte die Dämme in den vergangenen Jahren immer wieder instand gesetzt. Aufgrund der stark gewachsenen Biberpopulation seien die Schäden zuletzt jedoch deutlich häufiger und schwerwiegender geworden. Nun soll ein langfristiges Konzept erarbeitet werden, um die Uferbereiche nachhaltig zu sichern und weitere Schäden zu verhindern.