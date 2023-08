Frequency-Knigge: Schutz für Festival-Anrainer, aber auch Pflichten

Wenn auf die Landeshauptstadt mit rund 60.000 Einwohnern an vier Tagen jeweils an die 50.000 junge Musikfans in Feierlaune einstürmen, herrscht Ausnahmezustand. Vom 17. bis 19. August steigt das Frequency am St. Pöltner VAZ-Areal und dem Traisen-Gelände nebenan. Für manche Stadtviertel in der Nachbarschaft wird das Festival natürlich wieder zur Belastung. Die Stadtverwaltung veröffentlichte für die Bewohner ein pralles Info-Paket.