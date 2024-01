Niederösterreichs Feuerwehren begrüßten 100.000. Mitglied

von Angelina Riedl

Verkehrsunfälle, Brände, Extremwettersituationen: immer, wenn Menschen im Bundesland in Not geraten, rücken Niederösterreichs freiwillige Feuerwehren aus. Im vergangenen Jahr war die Hilfe der Retterinnen und Retter der Feuerwehr insgesamt 72.678-mal nötig. Im Vergleich zum Jahr 2022 entspricht das einem Plus an Einsätzen von rund elf Prozent. So konnten knapp 4.000 Menschen gerettet werden.