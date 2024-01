Brand auf Campingplatz: Nachbar rettet 77-Jährige in Hainfeld

Ein Nachbar hat am Sonntag eine 77-Jährige aus einem brennenden Mobilheim auf einem Campingplatz in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) gerettet. Die Kleidung der Frau hatte Feuer gefangen, bestätigte Polizeisprecher Johann Baumschlager am Montag auf APA-Anfrage einen Bericht des ORF Niederösterreich. Die schwer verletzte Seniorin wurde per Notarzthubschrauber in das Wiener AKH geflogen.

