Frauenmord im Waldviertel: Tatort ist weiterhin unklar

Gefunden wurde die Frauenleiche zu Wochenbeginn. Als tatverdächtig galt rasch ein 34-Jähriger. Nach dem Niederösterreicher wurde am Montag im Rahmen einer groß angelegten Fahndung stundenlang im Raum Langenlois (Bezirk Krems) gesucht. Entdeckt wurde der Mann gegen 16.30 Uhr tot in einer Scheune in der Nähe von Schiltern bei Langenlois. Er dürfte Suizid begangen haben.

In einem Fahrzeug des Niederösterreichers wurde laut Baumschlager ein Schreiben gefunden. Zum Inhalt wurden aber keine Angaben gemacht. Generell würden noch Umfeldermittlungen durchgeführt und weitere Auskunftspersonen befragt, hieß es.