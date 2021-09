Frauen stehen ihren Mann am Arbeitsmarkt

„Frauen sind am Arbeitsmarkt strukturell im Nachteil.“ Mit diesen Worten fasst Sven Hergovich, Geschäftsführer des AMS NÖ, zusammen, was für viele Frauen bittere Realität ist.

Niederösterreicherinnen sind seltener erwerbstätig. 44,5 Prozent arbeiten in Teilzeit (Im Vergleich aber nur jeder zehnte Mann), was weitreichende Folgen hat: „Frauen haben weniger berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, bei Arbeitsplatzverlust geringere Arbeitslosengeldbezüge und am Ende ihres Berufslebens liegt auch ihre Pension um 39 Prozent unter der der Männer“, so der AMS-Geschäftsführer. Die Pandemie habe die Situation noch weiter verschlimmert.

Mehr häusliche Gewalt

So waren Frauen häufiger von Arbeitslosigkeit betroffen und konnten seltener vom Kurzarbeitsmodell profitieren. Parallel stieg auch die häusliche Gewalt während der Lockdowns, wie Michaela Egger, Leiterin der Gewaltschutzzentren NÖ weiß: „Durch die finanzielle Abhängigkeit von Partnern hielten Frauen länger an Gewaltbeziehungen fest.“ Um gegen diese Entwicklungen zu steuern, wolle man laut AMS „knapp über 50 Prozent unserer Fördermittel für Frauen einsetzen“. Verstärkt wolle man auch weiterhin Frauen für Handwerk und Technik begeistern.