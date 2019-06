Frau in Tulln erstochen: 36-Jähriger steht heute vor Gericht

Am Landesgericht St. Pölten hat am Mittwochvormittag der Mordprozess gegen einen 36-Jährigen begonnen. Der mazedonische Staatsbürger soll im Jänner auf dem Parkplatz eines Lebensmittelmarktes in Tulln seine um vier Jahre jüngere Ehefrau mit einem 21 Zentimeter langen Dolch erstochen haben. Der Beschuldigte war geständig, der Verteidiger sprach davon, dass dem Mann die Taten „furchtbar leidtun“.