Der Fall um eine im Oktober in Litschau (Bezirk Gmünd) von einem Auto überrollte und getötete 87-Jährige wird am 23. Jänner in Krems juristisch aufgearbeitet. Gerichtsangaben vom Mittwoch zufolge muss sich der Ehemann der Frau wegen grob fahrlässiger Tötung verantworten. Im Fall einer Verurteilung drohen dem Beschuldigten in der Einzelrichterverhandlung bis zu drei Jahre Haft.

Der Vorfall datiert vom Nachmittag des 14. Oktober 2022. Laut Landesgericht Krems hatte der damals 73-jährige Beschuldigte den Retourgang seines Wagens eingelegt und war abrupt zurückgeschoben. Dabei habe der Mann seine hinter dem Fahrzeug stehende, gebrechliche Ehefrau mit dem Pkw überrollt. Der Beschuldigte war alkoholisiert, ihm wurden 1,9 Promille nachgewiesen.