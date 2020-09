Frau in NÖ erstochen: Der verdächtige Ehemann schweigt eisern

Nach der Bluttat mit einer Toten in der Schwechater Katastralgemeinde Kledering (Bezirk Bruck a. d. Leitha) rätseln Kriminalisten nach dem Motiv für den Gewaltexzess. Der dringend tatverdächtige Ehemann (56) schwieg bei der Einvernahme am Mittwoch eisern zu den Vorwürfen. Seinen Angaben nach kann er sich an die tragischen Geschehnisse Mittwochfrüh nicht erinnern, erklärt ein Ermittler des nö. Landeskriminalamtes.

Psychiatrisches Gutachten

Keinerlei Angaben macht er dazu, ob es vor den Ereignissen eine Auseinandersetzung zwischen dem Ehepaar gegeben hat. Eine weitere Befragung soll vorerst noch nicht stattfinden. Hermann R. wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert, die Verhängung der U-Haft gilt nur als Formalakt. Unter die Lupe genommen wird auch die Zurechnungsfähigkeit des Verdächtigen. Nach Angaben von Staatsanwaltschafts-Sprecher Friedrich Köhl wurde ein psychiatrisches Gutachten in Auftrag gegeben.