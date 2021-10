Frau in Baden getötet: Fahndung nach Polizeibeamten läuft

Reglose Person

Die Bluttat soll sich im gemeinsamen Wohnhaus des Paares in einer Wohnsiedlung in Deutsch-Brodersdorf ereignet haben. Dort wurden Einsatzkräfte am Mittwoch gegen 17 Uhr zu Hilfe gerufen. Angehörige der Frau waren anscheinend an der Adresse um nach dem Rechten zu sehen. Dabei fanden sie am Unglücksort die reglose Person und schlugen Alarm. Trotz aller Bemühungen kam für das Opfer jede Hilfe zu spät. Ersten Spuren nach zu schließen, starb die Frau durch massive Gewalteinwirkung in ihrem Halsbereich. Sie dürfte erwürgt worden sein. Weitere Spuren und Hinweise führten rasch zum Lebensgefährten der Toten. Er versieht seit Jahren Dienst beim Wiener Landeskriminalamt, zuletzt war er bei den Drogenfahndern im Einsatz gewesen.

Da die Einsatzkräfte davon ausgehen mussten, dass der tatverdächtige Polizist auch bewaffnet ist, wurde die Cobra für die Suche nach dem Flüchtigen alarmiert. Unterstützt wurde die Aktion durch einen Helikopter des Innenministeriums mit dem speziellen Infrarot-FLIR-System (Forward Looking Infrared). Es dient für Suchaktionen speziell in der Nacht. In einem Waldstück nahe des Tatortes bei Gramatneusiedl wurde schließlich in den Abendstunden von den Einsatzkräften ein verdächtiges Auto gefunden. Demnach soll es sich um den Wagen des Mannes handeln. Allerdings fehlte von dem Kriminalbeamten jede Spur.