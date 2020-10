Frau in Abbruchhaus in NÖ getötet: Angeklagter mit Schuldbekenntnis

Am Landesgericht in Korneuburg hat am Donnerstag der Mordprozess gegen einen 57 Jahre alten Mann begonnen. Der Obdachlose soll in einem leer stehenden Abbruchhaus in Himberg (Bezirk Bruck a. d. Leitha) gelebt und dort 2015 seine Mitbewohnerin erstochen haben. Am Beginn der Geschworenenverhandlung legte der ungarische Staatsbürger ein Schuldbekenntnis ab. Schon 2016 war der Angeklagte wegen Mordes an seiner damaligen Partnerin zu lebenslanger Haft verurteilt worden.

Die skelettierte Leiche der Mitbewohnerin des Ungarn war am 29. Oktober 2018 bei Entrümpelungsarbeiten in dem Abbruchhaus entdeckt worden. Die Identität wurde laut Staatsanwaltschaft im Zuge eines anthropologischen Gutachtens eruiert. Es handelte sich um eine 38-jährige Slowakin. Als wahrscheinlichster Todeszeitraum wurde Winter 2014 bis Frühjahr 2015 angenommen.