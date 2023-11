Franziskanerinnen öffnen Schloss für Sanierung der Barbara-Kapelle

Das einstige Schloss, in dem 1460 die „Ritter von Viehendorf“ herrschten, wurde in den 1930er-Jahren von den Franziskanerinnen zum Kloster umgebaut. Der Orden der früheren Amstettner Schulschwestern hältsechs Niederlassungen in Niederösterreich und hat in der Bezirkshauptstadt seinen Hauptsitz.

➤Klosterkirche der Franziskanerinnen in Amstetten stand in Flammen

Für die Sanierung der speziellen historischen Fenster in der Hainstettner Barbarakapelle soll der Adventmarkt Erlöse bringen.