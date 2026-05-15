Alkoholisiert im Graben: Ausrutscher kostet FPÖ-Nationalrat den Schein

Es ist schon wieder passiert. FPÖ-Nationalrat Peter Schmiedlechner (43) ist nach einer Alkofahrt samt Unfall seinen Führerschein los. Der Abgeordnete war in der Nacht auf Mittwoch in Guntrams, Bezirk Neunkirchen, mit seinem Wagen alkoholisiert unterwegs, als er mit dem Fahrzeug auf einer Böschung hängen blieb.

Die Feuerwehr Schwarzau am Steinfeld musste ihn aus der misslichen Lage befreien. Sein nicht fahrtauglicher Zustand blieb der Polizei bei der anschließenden Amtshandlung nicht verborgen. Es war bereits das zweite Mal, dass der Politiker betrunken am Steuer erwischt wurde und seinen Führerschein abgeben musste.