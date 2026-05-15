Schülerin (11) stürzt aus Fenster: Ermittlungen an Gymnasium in NÖ

Der Fenstersturz einer elfjährigen Schülerin in einem Gymnasium in Wiener Neustadt hat Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei zur Folge.

Wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt, Erich Habitzl, gegenüber dem KURIER bestätigt, wird in dem Fall wegen fahrlässiger Körperverletzung bzw. Verletzung der Aufsichtspflicht ermittelt. "Es ist ein Erhebungsauftrag an die Polizei ergangen", erklärt Habitzl.