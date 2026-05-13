"Psychische Probleme": Vater drohte, Sohn vom Balkon zu werfen

"Ich bin der beste Vater der Welt", sagt der Angeklagte am Landesgericht Wiener Neustadt. Der Staatsanwalt ist sich in diesem Punkt nicht so sicher. Denn im Jänner dieses Jahres kündigte der 49-jährige Wiener Neustädter an, seine Ehefrau und seine Kinder umzubringen, drohte seinem Sohn, er werde ihn "vom Balkon werfen, sollte er ihn noch einmal ansehen".

Doch zurechnungsfähig im Sinne des Strafgesetzbuches war der fünffache Familienvater zu diesem Zeitpunkt nicht. Er leidet an einer bipolar-affektiven Störung. "Die Krankheit macht mit dir, was sie will", sagt er mit gesenktem Kopf. Während seiner manischen Episoden habe er keine Kontrolle über sich. "Ich bin eigentlich nicht so, ich liebe meine Familie. Sie wissen das." Medikamente wirken Das bestätigte seine Ehefrau in ihrer Aussage auch tatsächlich bereits. Am Dienstag sitzt sie schluchzend im Gerichtssaal, als sich ihr Ehemann entschuldigt: "Es tut mir leid, was passiert ist. Was ich getan habe, war falsch." Bei seiner ersten Einvernahme vor der Polizei habe er dies noch bestritten. "Weil ich es noch nicht einsehen konnte", begründet er. Mittlerweile befindet sich der Mann in einer therapeutischen Einrichtung.