FPÖ-Landesrat Waldhäusl weiter im Visier der Justiz: "Keine Angst vor Anklage"

Anlass war, dass vor Wochen medial kolportiert wurde, dass es eine Anklage geben könnte. Tatsächlich waren seit Juni 2020 dem Akt keine Ermittlungsschritte mehr zu entnehmen, weswegen eine Einstellung des Verfahrens gefordert wurde, weil "der bestehende Tatverdacht im Hinblick auf die bisherige Dauer des Ermittlungsverfahrens von mehr als zwei Jahren dessen Fortsetzung nicht rechtfertige".

Für Anwalt Manfred Ainedter ist es "unfassbar, dass sich im Akt seit Juni 2020 nichts mehr getan hat". Bezüglich des Stacheldrahtzauns ist im Schreiben der Anwaltskanzlei folgende Passage zu finden: "Es darf auch nicht unerwähnt bleiben, dass die Bezirkshauptmannschaft Mistelbach als zuständige Behörde die Auffassung des Beschuldigten, dass der Stacheldrahtzaun auf eine allfällige Kindeswohlgefährdung keinerlei Einfluss habe, teilte."

"Will eine Entscheidung"

Landesrat Gottfried Waldhäusl jedenfalls will "so rasch wie möglich eine Entscheidung". Immerhin fühlt er sich durch einen Bericht des Landesrechnungshofes "reingewaschen". Sollte es aber tatsächlich zu einer Anklage kommen, stört ihn das auch kaum. Waldhäusl: "Ich habe keine Angst vor einer Anklage." Dann werde die Angelegenheit eben im Gerichtssaal "endgültig erledigt".

In der Äußerung an das Gericht verteidigt sich Waldhäusl so: "Da das Ermittlungsverfahren keinerlei Ermittlungsergebnisse dazu erbracht hat, dass der Beschuldigte im Wissen, dass die Unterkunft im Quartier in Drasenhofen keine geeignete Unterkunft sei, die Verlegung der Jugendlichen in diese Unterkunft veranlasst habe, fehlt es dem Beschuldigten jedenfalls an jeglichem Schädigungsvorsatz."

In dem Fall war auch der Weisungsrat des Justizministeriums eingeschaltet. Bislang aber ohne ein zwingendes Ergebnis.