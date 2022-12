Forstarbeiter im Bezirk Baden von Ast getroffen und getötet

Ein 57-Jähriger ist am Montag bei Forstarbeiten in seinem Heimatbezirk Baden ums Leben gekommen. Als der Mann zu Mittag nicht nach Hause kam, verständigte die Ehefrau einen Bekannten. Dieser entdeckte den 57-Jährigen mit einer Verletzung am Kopf, der Notarzt konnte nur noch der Tod des Niederösterreichers feststellen.

Laut Ermittlungen dürfte der Mann im eigenen Wald in Pottendorf von einem herabfallenden Ast getroffen und trotz Schutzhelms tödlich verletzt worden sein.