Forschung im Wienerwald: Auf den Spuren der Exoplaneten

Der Experte hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, Geheimnisse des Weltraums zu entschlüsseln und seine Erkenntnisse mit der Welt zu teilen. Seine Leidenschaft für die unendlichen Weiten des Kosmos wurde zu einem wesentlichen Teil fernab von den Lehrsälen der Universität Wien geprägt, an einem abgelegenen Ort inmitten des Wienerwaldes.

Gehüllt ins grüne Dickicht der umliegenden Pflanzen ragt die weiße Kuppel des Leopold-Figl-Observatoriums zwischen den Baumkronen am Mitterschöpfl hervor. Das geschichtsträchtige Gebäude beherbergt seit mehreren Jahrzehnten Österreichs größtes Spiegelteleskop. Fernab von Lichtverschmutzung und Zivilisation werfen hier Studierende des Instituts für Astrophysik – zu denen auch Meingast früher zählte – regelmäßig einen Blick in die Sterne. „Solche Möglichkeiten waren für mich ausschlaggebend, um das Studium abzuschließen“, erinnert sich der Wissenschafter kürzlich bei einem Pressegespräch in der Sternwarte.