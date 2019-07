Football-Fest in der St. Pöltner NV Arena

Ab 19 Uhr wird am Samstag die 35. Austrian Bowl in der NV Arena ausgespielt. Und die beiden Teams sind bereits heiß auf das Duell, wie man am Statement von Vikings-Coach Calaycay hört: „Die drei Spiele gegen die Raiders aus der heurigen Saison sind Geschichte. Es ist das Endspiel der Meisterschaft. Wir werden selbstbewusst auftreten, das ist ganz wichtig.“

Ähnlich auch Meistertrainer Shuan Fatah: „Wir erwarten die Vikings in Topform und darauf müssen wir gefasst sein.“