Waldbrand in NÖ: Lage im Föhrenwald am Sonntag stabil

Bei dem Großbrand im Föhrenwald in St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) in Niederösterreich hat sich die Lage am Sonntag weiter entspannt. Vereinzelt flammen zwar noch Glutnester auf, diese können von den örtlichen Feuerwehren jedoch rasch wieder gelöscht werden, erläuterte Patrik Lechner vom Bezirksfeuerwehrkommando auf APA-Anfrage. „Wir haben das im Griff. Es schaut super aus“, betonte er. Bis zum endgültigen „Brand aus“ werde es aber wohl noch einige Tage dauern.

Die Nachlöscharbeiten waren am Sonntag weiterhin voll im Gang und auch Kontrollfahrten über die abgebrannten Flächen wurden durchgeführt. Im Einsatz waren nur noch die örtlichen Feuerwehren, sagte Lechner. Die zur Unterstützung hinzugezogenen Einheiten konnten wie geplant am Samstagabend abziehen, nachdem um 18.00 Uhr bereits der Bezirksführungsstab aufgelöst worden war. Betroffen waren von dem Feuer insgesamt rund 64 Hektar.

Siedlung kurzzeitig evakuiert

Der Großbrand im Föhrenwald war Freitagmittag ausgebrochen und hatte einen Großeinsatz mit über 830 Feuerwehrmitgliedern und elf Hubschraubern erforderlich gemacht. Die Katastralgemeinde Neusiedl am Steinfeld wurde kurzzeitig evakuiert, weil sich die Flammen in Richtung der Wohnhäuser ausbreiteten. Die rund 250 Betroffenen konnten aber noch am selben Abend wieder zurück nach Hause, nachdem das Feuer unter Kontrolle gebracht wurde.