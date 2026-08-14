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Neunkirchen/Wiener Neustadt

Der Föhrenwald brennt wieder: Siedlung musste evakuiert werden

Nach verheerendem Feuer in der vergangenen Woche, heulten am Freitag erneut die Sirenen. Anrainer in der angrenzenden Gemeinde Neusiedl mussten ihre Häuser verlassen.
Stefan Jedlicka
14.08.2026, 20:29

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Rauchschwaden über einer Garage mit Autos

Erst in der vergangenen Woche hatte ein Großbrand im Föhrenwald zwischen Wiener Neustadt und Neunkirchen tagelang die Feuerwehren in Atem gehalten. Erst am Sonntagabend konnte „Brand aus“ gegeben werden.

Heute, Freitag, brach erneut bei St. Egyden am Steinfeld (Bezirk Neunkirchen) Feuer aus.

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Wie schon in der Vorwoche war eine gewaltige Rauchsäule in den umliegenden Gemeinden deutlich zu sehen. Näheres zur Brandursache sei noch nicht bekannt, sagte Klaus Stebal, Sprecher des Landesfeuerwehrverbandes NÖ, auf KURIER-Nachfrage. Es gilt die höchste Alarmstufe (B4).

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Rasch wurde jedoch klar, dass eine angrenzende Siedlung in Neusiedl, einer Katastralgemeinde von St. Egyden, evakuiert werden muss, wie Bürgermeisterin Christa Tisch bestätigte. „Die Bewohner von Bahnstraße und Waldstrandsiedlung müssen in Sicherheit gebracht werden. Wir haben schon beim letzten Brand befürchtet, dass sie dort in Gefahr sind, leider ist es jetzt so.“

Eine Rauchsäule über Häusern

Bedrohlich wirkende Rauchsäule über dem Föhrenwald.

Tisch befand sich aktuell im Urlaub, bracht diesen jedoch wegen der aktuellen Situation ab. Sie buchte für Freitagabend bereits einen Rückflug.

Das Rote Kreuz unterstützte die Feuerwehren, es wurden Notunterkünfte für die rund 250 Evakuierten eingerichtet, die vorerst im Feuerwehr-Haus in Saubersdorf aufgenommen wurden. Der Großteil kann noch am Freitagabend in ihre Häuser und Wohnungen zurückkehren, heißt es. Mehrere Fahrzeuge und ein Kriseninterventionsteam des Roten Kreuzes stehen im Einsatz.

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Die Flammen bedrohten die Wohnsiedlung in der Bahnstraße.

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Rund 800 Mitglieder von 91 Feuerwehren der Region kämpften am Freitag gegen die Flammen, zahlreiche Hubschrauber kreisen über dem Föhrenwald, um die Brandbekämpfung an schwer erreichbaren Stellen zu unterstützen: vier Hubschrauber des Innenministeriums, zwei von privaten Unternehmen sowie mehrere des Bundesheeres.

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„Nicht dasselbe Gebiet wie in der Vorwoche“

Neunkirchens Bezirksfeuerwehrkommandant Mario Lukas betonte, das Brandgebiet sei nicht dasselbe wie in der Vorwoche: „Wir sind auf der anderen Seite des Föhrenwaldes.“ Es bestehe also kein Zusammenhang, es handle sich um einen neuen Brandherd, dieser sei jedoch noch nicht bekannt.

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Bundesheer und Polizei unterstützen die Feuerwehr bei den Löscharbeiten.

Das Feuer erstrecke sich auf eine Fläche von rund 50 Hektar, also rund die Hälfte der vorwöchigen Ausdehnung. Man habe die Flammen grundsätzlich unter Kontrolle bringen können, dass der Wind bereits mehrfach gedreht habe, erschwere die Löscharbeiten jedoch, so Lukas am Freitagabend. Auch die Waldbrandgruppe der Feuerwehr sowie vier Katastrophenhilfsdienst-Züge stehen im Einsatz.

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700 Einsatzkräfte kämpfen gegen die Flammen.

Flammen in einem Waldstück

In der Vorwoche waren Hunderte Feuerwehrleute im Einsatz. Verursacht worden sein soll der Brand durch Phosphor in Munitionsteilen einer Ende des Zweiten Weltkrieges gesprengten Fabrik. Das Feuer zählte zu den größten in Niederösterreich in den vergangenen Jahren.

Wiener Neustadt Neunkirchen
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