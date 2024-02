Flugpassagiere wollen sparen: „Unsere Gemeinde wird Parkplatz“

Dies solle „in den kommenden Monaten“ noch so bleiben, bis „die Firma eine bessere Lösung außerhalb von Mannswörth unter Dach und Fach hat“, kündigt Schaffer an. „Dies schafft Raum auf den Straßen und fördert auch das gemeinschaftliche Zusammenleben .“

Geldbußen von 25 Euro

Diese leiden in der gesamten Umgebung des Flughafens unter Dauerparkern, die ihre Fahrzeuge lieber in umliegenden Gemeinden abstellen als in den kostspieligen Airport-Parkdecks. Während man in Schwechat deshalb eine gebührenpflichtige Kurzparkzone im Stadtgebiet eingerichtet hat, wurde in Fischamend im August 2023 eine grundsätzlich kostenlose Variante gewählt.

Wer seinen Wagen hier länger als drei Stunden abstellt, muss allerdings mit 25 Euro Geldbuße rechnen. Und das bis zu zweimal täglich – von Montag bis Samstag. „Es funktioniert hervorragend“, ist Bürgermeister Thomas Ram (Liste RAM) zufrieden. „Die Situation hat sich deutlich verbessert.“