Flugtaxis bei Olympia in Paris? Unternehmer plant mehrere Routen

Kritiker befürchten unter anderem zusätzlichen Lärm in der Stadt - ein Argument, dass Hoke nicht gelten lassen will. Das Startgeräusch sei "leiser als ein vorbeifahrender Lkw" und "sobald es eine gewisse Höhe erreicht hat, hört man es gar nicht mehr", sagt er. Das hohe Summen einer handelsüblichen Drohne sei mit den tiefen Frequenzen des Flugtaxis nicht vergleichbar.

Von einer "optischen Verschmutzung" könne auch keine Rede sein. An einem weiß-blauen Pariser Himmel fielen die von der Größe her mit einem Kleinwagen vergleichbaren Flugtaxis kaum auf, meint Hoke.

Hoher Energieverbrauch

Die französische Umweltbehörde bemängelte außerdem den Energieverbrauch der Flugtaxis, der nach deren Einschätzung etwa drei Mal so hoch ist wie der eines E-Autos. Volocopter arbeite daran, die Umweltbilanz zu senken, betont der Unternehmenschef. So sollen die Batteriezellen künftig in einer mit Wasserstoff betriebenen Fabrik hergestellt werden.

Der Preis von derzeit zehn bis 15 Euro pro Kilometer werde drastisch fallen, wenn die Flugtaxis in Serienproduktion gingen. "Wir können 50 Stück pro Jahr herstellen", sagt Hoke. Und die Sicherheit der Passagiere sei durch die strengen Auflagen garantiert. "Die Luftfahrt ist heute die sicherste Mobilitätsart", betont er.

Es bleibt die Frage, wie der neue Fremdkörper am Himmel bei der Bevölkerung ankommt. Während der Olympischen Spiele sollen die Flugtaxis auf bis zu fünf Stecken fliegen. Ein Start- und Landeplatz wird derzeit auf einer schwimmenden Plattform auf der Seine nahe dem Bahnhof Austerlitz gebaut.