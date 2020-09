Flüchtlingsunterkunft: Mehr Geld für Sicherheit als für Betreuung

Hauptverantwortlich für das Quartier ist der Landesrat für Integration und Veranstaltungswesen, Gottfried Waldhäusl (FPÖ). Gegenüber dem KURIER erklärte seine Sprecherin, dass es sich bei den Bewohnern um „notorische Unruhestifter“ gehandelt habe. Daher habe man so viel in die Sicherheit investieren müssen. Vergleichsangebote habe es sehr wohl gegeben. Warum der Rechnungshof das nicht wisse, könne man sich nicht erklären. Der Landesrat habe außerdem ein Gutachten eingeholt, in dem es heißt, dass man keine Ausschreibung machen musste. Es sei alles rechtens abgewickelt worden.

Die Causa hat aber noch ein weiteres Nachspiel: Die Betreibergesellschaft der Unterkunft ging nach der Verlegung der Flüchtlinge in Konkurs und der Masseverwalter will 483.000 Euro vom Land. Im Vertrag sei eine Mindestauslastung festgehalten.