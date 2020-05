Florians Leiche lag in Jauchebecken

Im Fall des seit 9. März vermissten HTL-Schülers Florian Panholzer gibt es eine tragische Wende. Ein Student, der an seiner Dissertation über Biogasanlagen arbeitete, entdeckte am Freitag in einem Jauchebecken einer solchen Anlage in Ziersdorf, Bezirk Hollabrunn, eine männliche Leiche. Es handelt sich dabei um den vermissten 17-Jährigen. In seiner Kleidung steckten seine Ausweispapiere. Er wurde nicht Opfer eines Verbrechens, sondern dürfte versehentlich ins Becken gerutscht und ertrunken sein.

Florian war am 9. März nach zwei nächtlichen Festen, bei denen er reichlich Bacardi Cola getrunken hatte, spurlos verschwunden. Es gab kein letztes Lebenszeichen. Nichts. Acht Wochen lang wurde nichts unversucht gelassen, den jungen Mann zu finden (siehe Zusatzbericht). Die Fahnder gingen sogar vom möglichen Szenario aus, dass Florian von einem Auto angefahren wurde, und der Täter in der Folge das Opfer verschwinden ließ. Deshalb klopften die Kriminalisten auch bei Kfz-Werkstätten im Weinviertel an – ohne Erfolg.

Ins Blickfeld der Suche geriet auch die Biogasanlage zwischen Ziersdorf und Großmeiseldorf – genauer gesagt die beiden, sechs Meter tiefen Jauchebecken, die im Fachjargon auch Lagunen genannt werden. Bereits am 25. April wurde auf der Suche nach Florian eines der beiden Becken fast bis auf den Grund abgelassen. Und das, obwohl sich die Betreiber nicht vorstellen konnten, dass jemand in das Becken gefallen sein könnte. „Wir haben das am Tag nach dem Verschwinden von Florian kontrolliert. Es gab keine Anzeichen dafür“, sagte Martin Uibel, einer der Anlagenwarte, vergangene Woche. „Beim zweiten Becken musste man warten, bis diese Unmenge an Jauche auf den Feldern aufgebracht wird“, erklärt Alfred Schüller vom nö. Landeskriminalamt ( LKA).