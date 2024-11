"First Christmas“ für Musiker-Duo: Weihnachtslieder made in NÖ

Er ist ein aufstrebender Musiker aus der Landidylle von Puchberg am Schneeberg , sie eine Sängerin mit Lebensmittelpunkt im mondänen Dubai . Was anfänglich als krasser Widerspruch anmutete, dürfte sich im Musikstudio wunderbar ergänzen.

Produzent Lenard Luis in seinem Studio in Puchberg am Schneeberg

Zauber der Weihnachtszeit

Nach dem gemeinsamen Album "So This is Love“ führen die beiden Künstler ihre Zusammenarbeit fort und präsentieren das Mini-Album "Naughty and Nice“: drei Weihnachtslieder – Made in Austria mit internationalem Flair. Die Songs kombinieren freche Pop-Melodien mit dem Zauber der Weihnachtszeit, erklärt das Duo.