Feuriger Heimweg ohne Spur

Es ist seltsam, fast gespenstisch“, meint ein Kriminalbeamter. „Wir haben gefahndet bis zum geht nicht mehr, aber es gibt weit und breit keine verwertbare Spur.“ Noch ist die Feuernacht von Mitte März allen in böser Erinnerung, als quer durch St. Pölten Abfallcontainer brannten und in der Schwammelstraße 18 Menschen aus ihrem verqualmten Wohnhaus gerettet wurden – allesamt Brandstiftungen. Und schon wieder standen kürzlich Altpapiercontainer in Flammen.

Zwei Behälter einer Müllinsel in der Lederergasse und einer unweit davon in der Gabelsbergerstraße wurden in der Nacht auf Samstag vergangener Woche angezündet. Zum Glück standen die Container relativ frei und die Feuerwehr war rasch zur Stelle, sodass keine Wohnhäuser zu Schaden kamen.

Die Tatzeit 0.12 Uhr erhärtet die Vermutung aus der ersten Brandserie, dass es sich um einen krankhaften Pyromanen handelt, der nach einer Lokaltour zwanghaft zum Feuerzeug greift. Und das vermutlich auf seinem Heimweg.