Feuerwehr-Zillenfahrer wurden in Marchegg gekürt

In der Storchenstadt Marchegg wurden nach den Bezirkswasserleistungsbewerben der Feuerwehr am Wochenende auch die des Landes ausgetragen. Nach zwei Jahren Pandemiepause konnte wieder ein Bewerb dieser Art stattfinden.

In nur 4,56 Minuten bewältigte Manfred Pallinger in Marchegg den Parkour. Der Zillenfahrer von der Feuerwehr Allhartsberg gewann den Bewerb und ist somit der schnellste Zillenfahrer Niederösterreichs. Insgesamt nahmen 1.100 Feuerwehrteams am Bewerb teil. Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner zeigte sich angesichts der gezeigten Leistungen begeistert: „Die Teams haben wieder einmal bewiesen, warum sie zu den besten in ganz Österreich gehören.“