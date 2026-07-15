Blitz löste Brand im Almwald ober Göstling aus

Während eine Unwetterfront am Dienstagabend im südlichen Niederösterreich für Überschwemmungen und Vermurungen sorgte, hätte ein Gewitter über den Göstlinger Alpen beinahe andere schlimme Folgen haben können. Im Wald auf 820 Metern Seehöhe setzte ein Blitzschlag einen Baum in Brand und löste einen Brand auf dem umliegenden Waldboden aus.

Ein aufmerksamer Jäger sah den Feuerschein und Rauch am gegenüberliegenden Hang und informierte unverzüglich den zuständigen Oberförster der Bundesforste. Dieser alarmierte um 20.13 Uhr die Feuerwehr Göstling/Ybbs.

Da sich zum Zeitpunkt der Alarmierung das Kommando sowie mehrere Kameraden – darunter Mitglieder der Waldbrandgruppe – zu einer Besprechung im Feuerwehrhaus befanden, habe man unverzüglich mit einem Mannschaftstransportfahrzeug und dem Tanklöschfahrzeug zur Erkundung ausrücken können, berichtete die FF Göstling.

Nachalarmierung auf der Anfahrt

Der alarmierte Brandort befand sich beim „Almwald – Richtung Stierkopf/Hochkogel“. Während der Anfahrt wurde nach Rücksprache mit dem Oberförster die Alarmstufe auf „B2 – Waldbrand“ erhöht, wodurch auch die FF Lunz nachalarmiert wurde.