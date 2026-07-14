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Niederösterreich

Lkw-Chauffeure als Löschtrupp bei Pkw-Brand in NÖ

Beim Fahrzeugbrand bei St. Georgen/Ybbsfelde hielten Lkw-Lenker Flammen in Schach, bis die Feuerwehr eintraf. Es wurde niemand verletzt.
Wolfgang Atzenhofer
14.07.2026, 08:34

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Feuerwehr unter Atemschutz löschte Pkw

Relativ glimpflich endete ein Pkw-Brand auf der Westautobahn im Abschnitt zwischen Amstetten Ost und West am Montagabend. Wie die Feuerwehr berichtete, haben Lkw-Chauffeure vorbildlich gehandelt, indem sie stehengeblieben waren und mit ihren Feuerlöschern den Brand in Schach hielten, bis die Löschkräfte am Einsatzort eintrafen.

Löscharbeiten der Feuerwehr

Löschtrupp bekämpft brennenden Pkw.

Die Freiwilligen der Feuerwehr St. Georgen/Ybbsfelde wurden gegen 20.30 Uhr per Alarmierungs-App und Sirene alarmiert.

Zwei Schwerverletzte nach Kutschenunfall im Mostviertel

Das brennende Fahrzeug war in Fahrtrichtung Salzburg vom Lenker auf dem Pannenstreifen abgestellt worden. Beim Eintreffen am Einsatzort stand der Motorraum des Fahrzeuges in Flammen.

Der Löschdienst der Lkw-Fahrer hatte verhindert, dass das Auto in Vollbrand geraten ist. Ein Atemschutztrupp übernahm unverzüglich die Löscharbeiten und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und es löschen. 

ausgebrannter Motorraum

Motorraum des Pkw ist völlig ausgebrannt.

Das Brandfahrzeug wurde im Anschluss von der Feuerwehr verladen und von der Autobahn geschafft. 

Amstetten
kurier.at, watzenh  | 

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