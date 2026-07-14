Lkw-Chauffeure als Löschtrupp bei Pkw-Brand in NÖ

Relativ glimpflich endete ein Pkw-Brand auf der Westautobahn im Abschnitt zwischen Amstetten Ost und West am Montagabend. Wie die Feuerwehr berichtete, haben Lkw-Chauffeure vorbildlich gehandelt, indem sie stehengeblieben waren und mit ihren Feuerlöschern den Brand in Schach hielten, bis die Löschkräfte am Einsatzort eintrafen.

Die Freiwilligen der Feuerwehr St. Georgen/Ybbsfelde wurden gegen 20.30 Uhr per Alarmierungs-App und Sirene alarmiert.

Das brennende Fahrzeug war in Fahrtrichtung Salzburg vom Lenker auf dem Pannenstreifen abgestellt worden. Beim Eintreffen am Einsatzort stand der Motorraum des Fahrzeuges in Flammen.

Der Löschdienst der Lkw-Fahrer hatte verhindert, dass das Auto in Vollbrand geraten ist. Ein Atemschutztrupp übernahm unverzüglich die Löscharbeiten und konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und es löschen.