„Derzeit stehen 15 Feuerwehren im Einsatz, um die Auswirkungen des Unwetters zu beseitigen“, sagte Klaus Stebal, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, gegenüber noe.ORF.at.

Nach Angaben der Feuerwehr wurden mehrere Keller überflutet und müssen ausgepumpt werden. Zudem seien umgestürzte Bäume zu beseitigen, insbesondere in den Bereichen Sollenau und Eggendorf. „Insgesamt sind derzeit rund 25 Einsatzstellen von den Einsatzkräften abzuarbeiten“, so Stebal weiters.

Auch ein Murenabgang im Bereich der Hohen Wand habe die Einsatzkräfte am Dienstag beschäftigt.