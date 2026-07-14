Unwettereinsätze: Südautobahn (A2) in mehreren Abschnitten überflutet
„Derzeit stehen 15 Feuerwehren im Einsatz, um die Auswirkungen des Unwetters zu beseitigen“, sagte Klaus Stebal, Sprecher des Landesfeuerwehrkommandos, gegenüber noe.ORF.at.
Nach Angaben der Feuerwehr wurden mehrere Keller überflutet und müssen ausgepumpt werden. Zudem seien umgestürzte Bäume zu beseitigen, insbesondere in den Bereichen Sollenau und Eggendorf. „Insgesamt sind derzeit rund 25 Einsatzstellen von den Einsatzkräften abzuarbeiten“, so Stebal weiters.
Auch ein Murenabgang im Bereich der Hohen Wand habe die Einsatzkräfte am Dienstag beschäftigt.
A2 nach Gewittern teilweise überflutet
Heftige Gewitter haben zudem zu Verkehrsbehinderungen auf der Südautobahn (A2) geführt. „Sintflutartige Regenfälle, Hagel und heftige Sturmböen ließen den Verkehr im Bereich Kottingbrunn zeitweise nahezu zum Erliegen kommen,“ berichtet etwa heute.at. Mehrere Fahrbahnabschnitte seien überflutet worden.
Am Dienstagnachmittag wurde für Teile Österreichs die höchste Unwetterwarnstufe Violett ausgerufen. Besonders betroffen sei die Steiermark, wo Meteorologen vor extremem Hagel, sintflutartigem Regen und Überflutungen warnten.
Für Salzburg, Kärnten, Teile Nieder- und Oberösterreichs sowie Osttirol galt Warnstufe Rot; für das gesamte Bundesgebiet bestand eine Unwetter-Vorwarnung.
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