Feuerwehr sprengte über 100 Jahre alten Schornstein

Die Tage des über 100 Jahre alten und 42 Meter hohen Schornsteins am Areal der ehemaligen Firma Keim in Hirtenberg im Bezirk Baden sind gezählt. Nach wochenlangen Vorbereitungsarbeiten, federführend durch den Abschnittsfeuerwehrkommandanten und Gruppenkommandanten des Sprengdienstes im Bezirk Baden, Brandrat Rudolf Hafellner, wurde der Rauchfang am Samstag von der Feuerwehr gesprengt. Die Genehmigung für diese Übung in Coronazeiten wurde von Landesfeuerwehrkommandant Dietmar Fahrafellner erteilt.