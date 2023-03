Feuerwehr rettete Kätzchen aus extrem hoher Baumkrone

Die angerückten Feuerwehrleute mussten aber ob der Höhe, in der sich das Tierchen befand, gleich einmal passen. Mit keiner der vorhandenen Leitern war das Tier auch nur annähernd zu erreichen. Ebenso war es nicht möglich, den jammernden Zimmertiger kletternd zu erreichen.

Eine Katzenrettung, mehrere Feuerwehren

Also rückte die zusätzlich alarmierte Feuerwehr St. Georgen/Ybbsfelde mit einem Krankorb an. Mit Hilfe der Gerätschaft war es möglich, das Tier in rund 25 Meter Höhe zu erreichen. Doch bevor die Katze eingefangen werden konnte, kletterte sie voller Angst noch eine Etage höher in den obersten Bereich der Baumkrone.

Jetzt wurde die Rettungsaktion erst recht zur Herausforderung. Weil der nun zur Unterstützung angeforderte Hubsteiger der Feuerwehr Amstetten einem Service unterzogen wird, musste das nächstliegende Höhenrettungsgerät der Feuerwehr Ybbs/Donau aus dem Bezirk Melk angefordert werden. „Mit dieser Unterstützung war es dann rasch möglich, die Katze zu retten“, berichtete die Einsatzleiterin der FF Seisenegg Anita Wagner.

Das abgemagerte, entkräftete und vom Wind zerflederte Kätzchen namens „Minki“ konnte schließlich den erleichterten Besitzern aus der Nachbarschaft übergeben werden.