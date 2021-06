Feuerwehr rettete Baby-Schwan aus Zaun in Oberwaltersdorf

Aus einer misslichen Lage ist ein Baby-Schwan am Schloßsee in Oberwaltersdorf (Bezirk Baden) gerettet worden. Das Tier hatte sich nach Angaben der örtlichen Feuerwehr vom Mittwoch in einem Zaun der Nähe des Ufers verfangen. Durch die Helfer war dem jungen Ausreißer am Dienstag wieder die Freiheit geschenkt worden, woraufhin er sich gemeinsam mit seiner Schwan-Familie in die Weiten des Sees aufmachte.